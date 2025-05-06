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NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Kenny Atkinson kazandı

NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Kenny Atkinson kazandı

10:416/05/2025, Salı
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NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Kenny Atkinson kazandı
NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Kenny Atkinson kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-25 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson kazandı.

NBA'in açıklamasına göre Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada birinci sırayı alarak yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.


Atkinson, Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü.


Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise üçüncü sırada yer aldı.


Cavaliers, Atkinson yönetiminde normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamladı.

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