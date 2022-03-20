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Nef Stadymu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Galatasaray'ın stadyumu Nef Stadı Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada," En güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nef Stadymu Guinness Rekorlar Kitabına girdi
Nef Stadyumu

Galatasaray'ın stadyumu Nef Stadı, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray ile Türkiye elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji, Avrupa’da bir ilk olan ve geçen yıl kurulumuna başlanan santral kurulu güç bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçiyor. Stadyum güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı."

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