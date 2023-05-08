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Spor

Nenad Bjelica: "Skordan tatmin oyundan değilim"

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, maç sonu yaptığı açıklamada "Kırmızı kart sonrası oyun lehimize gelişti ama yine de kazanmak kolay olmayacaktı öyle de oldu" dedi. Sırp teknik adamın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:09 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 3. maçta ilk galibiyetini aldı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 3. maçta ilk galibiyetini aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk ederken,Umut Bozok'un attığı gollerle 2-0 kazandı.


Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncularını kutlayarak, "Uzun aradan sonra 3 puan aldık. İlk yarı sanki endişeli başlangıç yaptık. İstediğimiz şeyleri gösteremedik. Kırmızı kart sonrası oyun lehimize gelişti ama yine de kazanmak kolay olmayacaktı öyle de oldu. 2-0'dan sonra bitmiş bir maçtı" dedi.


Sakatlık yaşayan oyuncuları da görme fırsatı bulduklarını anlatan Bjelica, Serkan Asan'ın uzun sakatlık sonrası döndüğü için çok mutlu olduklarını ifade etti. Hırvat teknik adam, genç oyunculara forma şansı vermesine ilişkin ise "Maça baktığımızda 3-4 genç oyuncuyu birden sahaya sürebilmek çok kolay değil. Genç oyuncuların takıma katılması için iyi işleyen takım olması lazım. Bugün Arif'e şans verdik, 11'de oynadı. Hep beraber onun katılımıyla uzun zaman sonra kazanamama serisini sonlandırdık, galibiyetle sahadan ayrılıyoruz. Bugün Arif'e sonra başka bir genç oyuncuya şans gelecek. Onlar her zamanki gibi çalışmaya devam etmeliler" ifadelerini kullandı.


Takımın geneline bakıldığında kanat oyuncularıyla alakalı bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Bjelica, "Sakatlık yaşayan oyuncular hep bu mevkiden. Visca 90 dakikayı çıkaracak durumda değil, Trezeguet de bir sakatlık yaşıyor. 3-5-2 sistemi ile oynamaya çalıştık. Bir antrenör takımın ihtiyaçlarına göre formül bulmalı. 3-5-2 en sevdiğim sistem değil ama takımın ihtiyacı buydu ve buna göre oynadık" dedi.


Yeni sezon planlamasından bahseden Hırvat çalıştırıcı, "Takımda kiralık oyuncularla beraber bazı oyuncuların ayrılacak, bunlarla birlikte 6 veya 8 oyuncu transferi yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.


Nenad Bjelica son olarak "60. dakikadan sonra biraz yorulan bir takımımız vardı. Bunu kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Demek ki daha ağır çalışmamız lazım. Skordan tatmin, oyundan değilim. Oyuncular yavaş yavaş ne istediğimi anlıyor" dedi.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Ankaragücü
#Nenad Bjelica
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