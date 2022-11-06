Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Saçını düzeltmekten defans yapmayı unuttu Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. Kahveci'nin, Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'ün saçlarıyla ilgili sözleri ise dikkati çekti.

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