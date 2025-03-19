Nilüfer Belediyespor set vermedi

Nilüfer Belediyespor Eker oyuncusu Bilge Paşa'nın rakibiyle mücadelesi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.
Salon:
Cengiz Göllü
Hakemler:
İsmail Yıldırım, Öznur Tusun
Nilüfer Belediyespor Eker:
Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz)
Sarıyer Belediyesi:
İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Cilkiz, Strunjak (Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Berre İnce, Eylül Durgun)
Setler:
25-18, 25-16, 25-14
Süre:
86 dakika (27, 30, 29)
#Sultanlar Ligi
#Nilüfer Belediyespor
#Sarıyer Belediyesi