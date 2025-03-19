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Nilüfer Belediyespor set vermedi

Nilüfer Belediyespor set vermedi

16:3619/03/2025, بدھ
AA
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Nilüfer Belediyespor Eker oyuncusu Bilge Paşa'nın rakibiyle mücadelesi.
Nilüfer Belediyespor Eker oyuncusu Bilge Paşa'nın rakibiyle mücadelesi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Salon:
Cengiz Göllü

Hakemler:
İsmail Yıldırım, Öznur Tusun

Nilüfer Belediyespor Eker:
Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz)

Sarıyer Belediyesi:
İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Cilkiz, Strunjak (Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Berre İnce, Eylül Durgun)

Setler:
25-18, 25-16, 25-14

Süre:
86 dakika (27, 30, 29)


#Sultanlar Ligi
#Nilüfer Belediyespor
#Sarıyer Belediyesi

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