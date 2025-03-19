Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon:
Burhan Felek Vestel
Hakemler
: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları:
Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Emine Arıcı, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
Bahçelievler Belediyespor:
Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Almadovar, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Cansın Şurgun)
Setler:
25-19, 25-15, 25-21
Süre
: 70 dakika (21, 22, 27)
#Türk Hava Yolları
#Bahçelievler Belediyespor
#Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi