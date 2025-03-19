Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi

Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi

15:5119/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon:
Burhan Felek Vestel

Hakemler
: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları:
Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Emine Arıcı, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

Bahçelievler Belediyespor:
Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Almadovar, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Cansın Şurgun)

Setler:
25-19, 25-15, 25-21

Süre
: 70 dakika (21, 22, 27)
#Türk Hava Yolları
#Bahçelievler Belediyespor
#Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Bu hafta neler indirimde? 21 Mart 2025 Cuma günü masaüstü oyuncu bilgisayarı, cam ankastre set, bisiklet, cep telefonu geliyor