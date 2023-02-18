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Spor

ÖZET | Nottingham Forest-Manchester City: 1-1

Premier Lig şampiyonluk yarışında Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında yara aldı. Nottingham Forest-Manchester City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:12 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City şampiyonluk yolunda iki puan bıraktı

Manchester City şampiyonluk yolunda iki puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester City'i konuk etti.

City, 41. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle skoru 1-0 yaparak soyunma odasına önde gitti. İkinci yarıda ise Nottingham Forest, C. Wood'un 84. dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Maç fazlasıyla 2 paun fark var

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 1-1 berabere sonuçlandı. Manchester City beraberliğin ardından puanını 52'ye yükselterek lider Arsenal'ın 1 maç fazlasıyla 2 puan gerisinde yer aldı.

#Nottingham Forest
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
39 dakika önce
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ÖZET | Nottingham Forest-Manchester City: 1-1
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