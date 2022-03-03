Nuri Albayrak şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u yorumladı: VAR gelince bütün dengeler değişti

Trabzonspor'da görev yapmış eski başkanlar, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirdi.

TSYD Trabzon Dergisi'ne açıklamada bulunan eski başkanlar, şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan takımın dününden örnekler verip, bugününe değindi.

Salih Erdem: Bu şehir şampiyonluğu hak etti

Eski başkanlardan Salih Erdem, mevcut yönetim kurulunun doğru bir planlama yaptığını anlatarak, "2011 yılında şampiyonluğu göz göre göre elinden alınan Trabzonspor, bu sene şampiyonluğa yakın. Yıllar sonra gelecek şampiyonluk, bu kenti, bu camiayı çok rahatlatacaktır. Çünkü, bu şehir şampiyonluğu hak etti" ifadelerini kullandı.

Şamil Ekinci: Böylesine güçlü camianın hedefi her zaman zirvedir

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Trabzonspor'da 4 lig şampiyonluğu yaşayan eski başkan Şamil Ekinci, bordo-mavililerin her zaman şampiyonluğa oynayan, zirvede olan ve oraya yakışan bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'a olan sevgi ve bağlılık hiçbir zaman değişmez. Trabzonspor'un sevgisi geçmişte olduğu gibi bugün de belki biraz daha fazlasıyla dünyaya yayılmıştır. Böylesine bir kulüp ve güçlü camianın hedefi her zaman zirvedir. Trabzonspor'umuzun bugünkü başarılarını büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyorum. Takımımızın sezon sonuna kadar bu temposunu devam ettirip, şampiyonluk kupasını kazanacağından şüphem yok. Hep beraber sevineceğiz inşallah. Takımımızın şampiyonluk kutlamalarında da mutlaka bulunmak isteriz."

Ataman: Bu yolda çok kayıplar verdik

Bordo-mavili kulüpte görevde bulunduğu sürede 1 şampiyonluk yaşayan Ahmet Celal Ataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu sezon gerek sergilenen futbol, gerek yönetimin çalışmaları, gerek teknik ekibin çalışkanlığı ve gerekse de taraftarın birlikteliği, her açıdan güçlü, takdir edilecek kadar tutarlı şekilde ilerliyor. Teknik direktör tam bizim yapımıza uygun, basiretli. Oyunu yaşıyor, açıklamaları tutarlı. Maç içinde kendisini kaybetmiyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya sadece kasketiyle değil, bu yönüyle de benzetiyorum. Bizi çok hırpaladılar, bu yolda çok kayıplar verdik, insanlar öldü, büyük acılar çektik ama doğru hamlelerle artık şampiyonluğa yaklaştık. Şehrimiz bunu fazlasıyla hak ediyor."

Mehmet Ali Yılmaz: Emeği geçenleri kutlamalıyız





Trabzonspor'un 1983-84 sezonundaki son şampiyonluğunda başkanlık görevinde bulunan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz ise o dönemki şampiyonlukların anlamı ve tadının çok farklı olduğunu belirterek, "Yalnızca 2 yabancı kullanma hakkımız vardı. Forma giyen oyuncuların tamamına yakını bizim çocuklarımızdı. Şimdi ise daha kolay. Esas rakipler yok. Her takımda vasıfları tartışılan 14 yabancı var. Ben her fırsatta bu duruma karşı çıktığımı dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Bu uygulama gençlerin önünü kapatıyor. Türk futbolu için en büyük tehlikelerden birisi, yabancı sayısının fazlalığı ve kalitesiz yabancılar. Ancak şampiyonluk her zaman şampiyonluktur. Resmileştiğinde bunun keyfini çıkarmalıyız. Emeği geçenleri kutlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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Mustafa Günaydın: Bu şampiyonluk milat olacak





Eski başkanlardan Mustafa Günaydın da Trabzonspor'un bu sezon tarihi bir fırsat yakaladığına işaret ederek, "Camianın bütünlüğüne inandığım için maçlara geliyorum. Trabzonspor'un tüm kurulları, sivil toplum örgütleri, yerel medya ve en önemlisi taraftarların mutlaka ligin kalan bölümünde desteğini daha fazla arttırması gerekiyor. İç meselelerin gündeme getirilmemesi gerekirken, dış güçlere karşı da her an dikkatli olunmalı. Tabii ki bu sezon VAR'ın, adaletin sağlanması adına önemli bir yeri oldu. Bu takım şampiyon olacak fakat bu sıradan bir şampiyonluk olmamalı. Trabzonspor bu şampiyonluğu ihtilale çevirmeli ve o koltukta sürekli kalmalı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Anadolu kulüplerine ağabeylik yapmalı. Bu şampiyonluk Türk futbolunun durumunu yeniden gözden geçirmesi için önemli. Belki de bir milat olacak" şeklinde görüş belirtti.

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Nuri Albayrak'tan VAR vurgusu

Eski başkanlardan Nuri Albayrak, bu sezon VAR sistemi sayesinde adaletin sağlanmasının bütün dengeleri değiştirdiğini dile getirerek, "Hakem hataları olsa da genel olarak küçük görünen Anadolu takımlarının hakkı yenmedi. Trabzonspor'un bugün geldiği yer, büyük bütçelerle istediğini yapma hakkını kendisinde hak gören takımların, bu işin sadece transfer ve parayla olmayacağını anlamaları adına önemli bir örnek. Bütçe farkı ile Anadolu takımlarının hakkını yemek için onları ezenlerin, bugün adaletin sağlanması ile geldikleri nokta ortada" değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, her zaman camianın bütünlüğü ve taraftarların coşkulu desteğinin takıma olumlu yansıyacağını aktararak, "Trabzonspor'da bugün yaşanan gerçek de budur. Göreve geldikten sonra Ahmet Ağaoğlu'nu desteklememizdeki en önemli gösterge, doğru planlama yapmasıdır. Ligde yarışacak bir kadro oluşturmanın yanı sıra, geleceğe dair planlama yapılıp bu doğrultuda yerli ve genç oyuncu alınmasını çok değerli buluyorum" dedi.

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Nuri Albayrak ve Ahmet Ağaoğlu