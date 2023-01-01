Galatasaray deplasmanına puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak başaramadıklarını aktaran Groenendijk, “Zorlu bir süreç geçirdik bu maça kadar. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz. Buradan puan ve puanlar çıkarmaya gelmiştik. Sakat ve eksiklerimiz vardı ama oyuncularımız yüzde 100’ünü verdi. İlk yarıya bakarsak Larsson ile etkili geldik. Genel olarak etkili performanslarımız var. Yeni transferimiz Helton harikalar yarattı diyebilirim. Maçı ilk yarı beraberlik ile kapattık. Orta problemimiz var maalesef. Buna müsaade edince gol yedik. Buna rağmen yılmadan savaştı takım. Attığımız gol ile maça ortak olduk derken tekrar gol yedik. Aynı golü yemiş olduk. Maçın sonunda da bulduğumuz güzel pozisyonlar var. Kırmızı kart problemi de yaşıyoruz. Bu seviyedeki oyuncuların basit kırmızı kart yememesi lazım. Önümüzdeki Ümraniye maçında Luiz Adirano ve sakatlığı bulunan Haji Wright yok. Sıkıntı yaşayacağız. Geri kalan maçlarda iyi performans sergilemeliyiz. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Ligin sonuna kadar Fenerbahçe ile mücadele edecekler. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum” diye konuştu.