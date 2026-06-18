Yeni sezon öncesi yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir görevlendirme gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, futbol direktörlüğü görevine kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin'i getirdi. Fenerbahçe forması altında uzun yıllar başarıyla mücadele eden ve taraftarların hafızasında önemli bir yer edinen Oğuz Çetin, bu kez yönetim kadrosunda sarı-lacivertli kulübe hizmet edecek. Peki, Oğuz Çetin kimdir, Fenerbahçe’de kaç maça çıktı, kaç gol attı? İşte detaylar.

Oğuz Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuz Çetin Fenerbahçe'de kaç maça çıktı?

Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Oğuz Çetin, özellikle Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların hafızasında önemli bir yer edindi. “İmparator” lakabıyla tanınan eski milli futbolcu, oyun zekâsı ve pas yeteneğiyle Türk futbolunun en özel orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Oğuz Çetin, futbola Sakaryaspor altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine de Sakaryaspor'da adım atan tecrübeli isim, 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli formayı 1988 ile 1996 yılları arasında giyen Oğuz Çetin, Fenerbahçe kariyerinde toplam 235 resmi maça çıktı ve 52 gol kaydetti. Böylece kariyerinde en fazla maça çıktığı takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'de sekiz sezon forma giyen Oğuz Çetin, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takım kaptanlığı görevini de üstlendi. Sarı-lacivertli ekiple 1988-89 ve 1995-96 sezonlarında lig şampiyonluğu sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası zaferleri de elde etti.

Kulüp kariyerinde toplam 503 lig maçına çıkan Oğuz Çetin, A Milli Takım formasını ise 70 kez giydi ve 3 gol attı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Oğuz Çetin, bir dönem Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak da görev yaptı.

Türk futbol tarihinin en yetenekli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Oğuz Çetin, özellikle Fenerbahçe taraftarı tarafından kulübün efsaneleri arasında gösterilmeye devam ediyor.







