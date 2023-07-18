Okan Buruk: Icardi ile imza atılması bekleniyordu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk kamp gündemi, transferler, oyuncular ve Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.





Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:





Kiralık dönen oyuncular

"Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi için kiralayabiliriz"





'Mauro Icardi eşinin sağlık problemi çıktı'

"Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur"





Milot Rashica transferi

"Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz"

'Transfer yapmak kolay değil'

"1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. 25 Temmuz'da ön eleme maçımız var. Ancak transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan durumu var. Türkiye'de yayın gelirleri düştü, eridi. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe

oluşturmaya çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil"





Şampiyonlar Ligi

"Analiz ekibinden Yılmaz Hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi izliyor. Rövanş maçını da izleyecek. Zalgris daha güçlü takım ama ilk maçı sahasında kazanamadı. Struga şimdi evinde oynayacak. Kim gelirse gelsin, biz öndeyiz. Galatasaray favori çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmada da Galatasaray favori. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz"





Son Fenerbahçe maçı

"Fenerbahçe'ye karşı son maç 3-0'lık galibiyet, taraftarın katılımı.. Muhteşem bir şekilde ligi bitirdik, inşallah aynı şekilde başlayacağız. Taraftara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Onlara yakışır şekilde Galatasaray sahada olacak, merak etmesinler"





Oliveira ve Torreira sakatlık durumu

"Sergio Oliveira'nın sakatlığı oldu, toparladı. İstanbul'a döndüğümüzde takımla olacak. Lucas Torreira'yı dönükten sonra yavaş yavaş test edeceğiz, durumunu göreceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne tam kadro çıkarız. Orta sahada iki oyuncunun eksilmesi kötü oldu. İkisinin de dönebileceğini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.















