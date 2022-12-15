Spor Okan Buruk kamp değerlendirmesi yaptı oyuncusuna sahip çıktı
FUTBOL FUTBOL

Okan Buruk kamp değerlendirmesi yaptı oyuncusuna sahip çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya'daki kampı değerlendirdi. Buruk, iyi bir süreç yaşadıklarını söylerken yedek kalecileri Okan Kocuk için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Okan Buruk kamp değerlendirmesi yaptı oyuncusuna sahip çıktı
Okan Buruk - Galatasaray

Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp çalışmalarını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini kaydetti.

Antalya'daki kampın son günü olduğu hatırlatılarak, takımın durumu sorulan Buruk, şunları söyledi:

  • "Özellikle sakatlıktan çıkanlar başladı. Milli takımlardan dönenlerle birlikte ortamımız daha da pozitif hale geliyor, daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü hazırlık maçı süreci istediğimiz anlamda, oynayanlar için çok iyi gelişim oldu ve çok da iyi maçlar aldık. Sonuca bakmadan, oyuna odaklanarak, gücümüzü görerek oyuncuların performansını artırmaya yönelik bir kamp organizasyonu yapmıştık. Son olarak Lazio gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Oyun olarak daha üstün bir Galatasaray vardı. Eksiklerimize bakmadan, elimizdeki oyuncuları, bir çok genç oyuncuyu kullandık. Bizim için akademinin yetiştirdiği oyuncuları o takımlara karşı oynatabilmek de çok değerliydi. Toparlanıyoruz. Antrenman tempomuz daha da arttı. Önümüzde kupa maçıyla birlikte, bıraktığımız yerdeki Galatasaray'ın tekrar sahada olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

"Hiçbir zaman genç oyuncuları dışarıda bırakmadık"

Altyapıdan oyuncuların Antalya'da şans bulmasının beğeniyle karşılandığı belirtilerek, bu isimleri lig ve kupa maçlarında oynatıp oynatmayacağı sorulan sarı-kırmızılı teknik adam, "Tabii ki bu oyuncuların hepsi bizim içinönemli. A takımdakiler neyse onlar da aynı. Yarışacaklar, formayı almaya çalışacaklar. Geniş kadromuz var. Genç oyuncularla birlikte yaklaşık 33-34 kişilik kadroyla çalışıyoruz. Hiçbir zaman genç oyuncuları dışarıda bırakmadık. Vakti geldiğinde onlara da şans vermeyi düşünüyoruz. Hazırlık maçlarında oynayanlar oldu. İnşallah lig maçlarına da taşırız. Geniş kadro içerisinde hepsi aynı şansa sahip aslında. Yani yaşa bakmadan en iyi kimse o formayı alacak." yanıtını verdi.

Okan Buruk, bir soru üzerine, hazırlık dönemini sadece kaleci ya da başka biri üzerinden değerlendirmenin çok saçma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi,

  • "Bu bir hazırlık süreci. 'O öyle oynadı, bu böyle oynadı...' Kötü olan stoper de oluyor, formsuz olan santrafor da oluyor. Yoğun bir tempo. Hiç süre almayan oyuncular, kaleciler var. Kalecilerin adaptasyonları bazen daha geç oluyor. Maç çok farklı bir şey. Kalecilerimizin performansından memnunuz. Okan'a (Kocuk) da, Jankat'a (Yılmaz) da çok güveniyoruz. İki tane daha genç kalecimiz var; Atakan ve Enes. Kaleciyle ilgili bir sorunumuz yok. Hepsine çok güveniyorum ve o anlamda bir sorun yaşamıyoruz."
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının
hakemi belli oldu

​Arjantin-Fransa maçını yönetecek hakem açıklandı.
Beşiktaş maçında gol yağmuru

Beşiktaş maçında
gol yağmuru

​Siyah beyazlılar 8 golün atıldığı karşılaşmadan galip ayrıldı.
Gönderemeyiz!

'Gönderemeyiz!'

​Şenol Güneş, Giresunspor maçı sonrasında konuştu.
Portekiz'de yollar ayrıldı

Portekiz'de yollar ayrıldı

​Ronaldo'yu yedek bırakması turnuvaya damga vurmuştu.
Arda Güler için <br>2.5M€ ödenecek

Arda Güler için
2.5M€ ödenecek

​Kulüp başkanı genç yıldız adayı için alınacak parayı duyurdu.
Real Madrid'ten<br> rekor transfer

Real Madrid'ten
rekor transfer

​İspanyol devi, 16 yaşındaki Endrick'i kadrosuna kattı.
'Bize ve kendine <br>zarar verdi'

'Bize ve kendine
zarar verdi'

​Şenol Güneş sakat oyuncuların durumu hakkında konuştu.
Barcelona'nın<br> radarına takıldı

Barcelona'nın
radarına takıldı

​Hırvatistan ile iyi bir şampiyona geçiren Juranovic ilgiyi üzerine çekti.
Sekiz gollü <br>çılgın maç<br>

Sekiz gollü
çılgın maç

​Beşiktaş hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı.
Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

​Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Takvime Ramazan düzenlemesi

Takvime Ramazan düzenlemesi

2024 sezonu açılış yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapabilir.
Çalışmalara başladılar

Çalışmalara başladılar

​Fenerbahçe'ye üç futbolcusundan iyi haber geldi.
Biri 2. Lig'e <br>diğeri Arabistan'a gitti

Biri 2. Lig'e
diğeri Arabistan'a gitti

Rıza Çalımbay isteyip de alamadıkları futbolcuları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.