Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk o transferi çok istiyor: 'Ben onu adam ederim, alalım'

Okan Buruk o transferi çok istiyor: 'Ben onu adam ederim, alalım'

09:1110/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk, Icardi'nin muhtemel ayrılığı sonrası forvet hattına bir takviye daha istiyor.
Okan Buruk, Icardi'nin muhtemel ayrılığı sonrası forvet hattına bir takviye daha istiyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde son sözü Okan Buruk söyledi. Sarı-kırmızılı yönetimin disiplin sorunları nedeniyle temkinli yaklaştığı yıldız isim için tecrübeli teknik adamın, "Ben onu adam ederim" diyerek transfere onay verdiği belirtildi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak hücum hattına yapılacak takviyeler üzerinde çalışırken rotaya Jhon Duran girdi.

Zenit ile yollarını ayırarak serbest statüye geçen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Duran'ın yapılan görüşmelerde maaş beklentisinde önemli ölçüde indirime giderek yıllık 5 milyon euro karşılığında forma giymeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.

John Duran, geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olmuştu.

Genç oyuncunun yetenekleri konusunda sarı-kırmızılı cephede herhangi bir soru işareti bulunmazken, yönetimin çekinceleri daha çok saha dışındaki davranışları üzerine yoğunlaşıyor. Kariyeri boyunca zaman zaman disiplin problemleriyle gündeme gelen Duran'ın karakter yapısı nedeniyle bu transfere temkinli yaklaşıyor.

Ancak teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda oldukça istekli olduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kolombiyalı forvetin potansiyeline inandığı ve doğru yönetilmesi halinde takım için önemli bir kazanç olacağını düşündüğü aktarıldı.

Okan Buruk, başkan Dursun Özbek ile yaptığı görüşmelerde bu transferin yabancı kuralı açısından önemli olduğunu belirtti.
'Ben onu adam ederim'
Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen de konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüzemen,
"Jhon Duran'a ilgi var. Şartlı sözleşmeyle. Benim duyduğum kadarıyla Okan Hoca, 'Ben onu adam ederim' demiş. Aslında kötü bir golcü değil ama arıza. Kaliteli isim"
ifadelerini kullandı.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#John Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram, YouTube, X ve TikTok'a kimlikle mi giriş olacak? Bakan Gürlek detayları duyurdu