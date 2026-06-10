Okan Buruk o transferi çok istiyor: 'Ben onu adam ederim, alalım'

Galatasaray'ın transfer gündeminde son sözü Okan Buruk söyledi. Sarı-kırmızılı yönetimin disiplin sorunları nedeniyle temkinli yaklaştığı yıldız isim için tecrübeli teknik adamın, "Ben onu adam ederim" diyerek transfere onay verdiği belirtildi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak hücum hattına yapılacak takviyeler üzerinde çalışırken rotaya Jhon Duran girdi.
Zenit ile yollarını ayırarak serbest statüye geçen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Duran'ın yapılan görüşmelerde maaş beklentisinde önemli ölçüde indirime giderek yıllık 5 milyon euro karşılığında forma giymeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.
Genç oyuncunun yetenekleri konusunda sarı-kırmızılı cephede herhangi bir soru işareti bulunmazken, yönetimin çekinceleri daha çok saha dışındaki davranışları üzerine yoğunlaşıyor. Kariyeri boyunca zaman zaman disiplin problemleriyle gündeme gelen Duran'ın karakter yapısı nedeniyle bu transfere temkinli yaklaşıyor.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda oldukça istekli olduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kolombiyalı forvetin potansiyeline inandığı ve doğru yönetilmesi halinde takım için önemli bir kazanç olacağını düşündüğü aktarıldı.