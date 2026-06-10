Okan Buruk o transferi çok istiyor: 'Ben onu adam ederim, alalım'

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen de konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüzemen,

"Jhon Duran'a ilgi var. Şartlı sözleşmeyle. Benim duyduğum kadarıyla Okan Hoca, 'Ben onu adam ederim' demiş. Aslında kötü bir golcü değil ama arıza. Kaliteli isim"