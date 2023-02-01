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Spor

Okan Buruk tarih yazdı

Giresunspor maçından üç puan alarak resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayan Okan Buruk, Ümraniyespor maçıyla ise tecrübeli hocayı geride bırakarak bu rekorun tek başına sahip oldu.

22:20 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig'de evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 11, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaptı. Sarı-kırmızılılar bundan önce 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı.

Okan Buruk tarihe geçti

Giresunspor maçından üç puan alarak resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayan Okan Buruk, Ümraniyespor maçıyla ise tecrübeli hocayı geride bırakarak bu rekorun tek başına sahip oldu. Okan Buruk ayrıca Süper Lig tarihinde tek sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler olan Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekorlarına ortak oldu. Okan Buruk, Trabzonspor'u da yenerse rekorun sahibi olacak.

''Şampiyonluğa odaklandık''

Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu. Buruk, ''"Hatalarımızdan ders alacağız. Hedefimiz şampiyonluk, bu yolda hep kazanmamız gerekiyor. Rekordan çok, bu seneki şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. İlk başta oyuncularımız bu rekoru saha içinde kırıyor. İnşallah bu rekoru artıra artıra gideriz" açıklamasına bulundu.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#rekor
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Okan Buruk tarih yazdı
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