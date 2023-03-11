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Spor

Okan Buruk'tan play-off açıklaması: Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.

21:45 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk'un ekibi 14 maç üst üste kazanarak rekor kırdı

Okan Buruk'un ekibi 14 maç üst üste kazanarak rekor kırdı

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.

''Daha hızlı oynayabilirdik"

"Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik"

''Rahat bir maç oldu bizim için"

"Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için"

"Seyircimizi çok özlemiştik''

"Seyircimizi çok özlemiştik. Onlarla birlikte bugün Galatasaray Kulübü olarak bir rekora imza attık. Sadece teknik ekip ve futbolcular değil, bütün unsurların bu rekorda payı var"

''Önümüzdeki sene düşünebilir''

"Play-ff konusunu Jorge Jesus'un ağzından duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Bir şey diyemem. Beşiktaş kulübünün görüşü oldu. Bunu TFF değerlendirir. Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF play-off'u düşünebilir."



#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
1 saat önce
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Okan Buruk'tan play-off açıklaması: Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor
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