Okan Buruk'tan transfer mesajı: Görüşmelerimiz sürüyor

Galatasaray kendi evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.
''Rekor kırmış olabiliriz''
- Moral olarak yükseğiz. Maça giren herkes iştahını gösteriyor. Erken goller, pozisyonlar... İlk yarıya baktığımızda birçok konuda rekor kırmış olabiliriz.
''Daha çok da gol atabilirdik''
- Rakibimize çok fazla şut atma şansı verdik. Ofansif olarak iyiydik ama defansif olarak hatalar yaptık. Biz attık, onlar atamadı. Daha çok da gol atabilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz.
''Görüşmelerimiz sürüyor''
- "Takviye yapmak istiyoruz. Sol bekte yerli isimler üzerinde duruyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Uğur Çiftçi de bunlardan biri. "
Okan Buruk: "Geçen haftanın verdiği moral, genel olarak galibiyet serimiz, moral olarak yükseğiz" pic.twitter.com/09UafEPMBs
Okan Buruk: "Geçen haftanın verdiği moral, genel olarak galibiyet serimiz, moral olarak yükseğiz" pic.twitter.com/09UafEPMBs— SPOR (@yenisafakspor) January 13, 2023