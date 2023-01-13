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Okan Buruk'tan transfer mesajı: Görüşmelerimiz sürüyor

Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Buruk, Uğur Çiftçi transferi için ''Görüşmelerimiz sürüyor'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruktan transfer mesajı: Görüşmelerimiz sürüyor
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk

Galatasaray kendi evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

''Rekor kırmış olabiliriz''

  • Moral olarak yükseğiz. Maça giren herkes iştahını gösteriyor. Erken goller, pozisyonlar... İlk yarıya baktığımızda birçok konuda rekor kırmış olabiliriz.

''Daha çok da gol atabilirdik''

  • Rakibimize çok fazla şut atma şansı verdik. Ofansif olarak iyiydik ama defansif olarak hatalar yaptık. Biz attık, onlar atamadı. Daha çok da gol atabilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz.

''Görüşmelerimiz sürüyor''

  • "Takviye yapmak istiyoruz. Sol bekte yerli isimler üzerinde duruyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Uğur Çiftçi de bunlardan biri. "
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