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Spor

Okan Buruk'u endişelendiren durum: Derbi öncesi 4 futbolcu sınırda

Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

11:04 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.


Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.


Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.



Icardi'nin oynaması zor görünüyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.


Sarı-kırmızılı takımın, ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.


Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme yarın yapılacak.


Barış Alper cezalı, 4 isim sınırda

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.


Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


Sahasındaki son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.


Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor'u mağlup etti.


Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.







#Süper Lig
#Galatasaray
#Karagümrük
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