Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli teknik direktörle 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Ole Gunnar Solskjaer futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.