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Ole Gunnar Solskjaer imzayı attı

Ole Gunnar Solskjaer imzayı attı

14:0418/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş atkısıyla poz verdi.
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş atkısıyla poz verdi.

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli teknik direktörle 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" denildi.




Solskjaer'in kariyeri

Ole Gunnar Solskjaer futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Süper Lig

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