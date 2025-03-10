Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ole Gunnar Solskjaer: Bugün çok şey öğrendim

Ole Gunnar Solskjaer: Bugün çok şey öğrendim

23:1010/03/2025, Pazartesi
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK yenilgisi sonrası konuştu. Hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Solskjaer, "Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz." dedi.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu ve 9 maç sonra kaybetti.


Süper Lig'de ilk yenilgisini yaşayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında soruları yanıtladı.


Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:
'Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik'

"Futbol, size bazen böyle yumruklar atabilir. Futbolun böyle bir tarafı vardır. İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik."


'Hedefimize devam etmeliyiz'

"Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz."


'Rafa Silva çok iyi oynadı'

"Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. 8 gün boyunca bu maça hazırlandık, iyi hazırlandık. Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Rafa Silva'ya bir parantez açmak istiyorum. Bugün çok iyi oynadı."


'Yapacağımız tek şey çalışmak'

"Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. İkinci yarıda ikinci gol gelse farklı bir maç olabilirdi. İki gol de hayal kırıklığı yaratan gollerdi. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak."






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Trendyol Süper Lig
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?