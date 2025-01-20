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Oleksandr Shovkovsky Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Oleksandr Shovkovsky Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

18:5220/01/2025, Pazartesi
AA
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Teknik direktör Oleksandr Shovkovsky
Teknik direktör Oleksandr Shovkovsky

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi, Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceklerini söyledi.


RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Shovkovskyi, Antalya'da yaptıkları kampı hatırlatarak sözlerine Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek başladı.


Shovkovskyi'nin açıklamaları şöyle:
'Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz'

"Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ülkede spora devam etmeliyiz. Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası. Biz savaştayız. 3 senedir aktif halde, 11 senedir savaş var. Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de güçlü olacağız ve bu savaşı kazanacağız."


'Son dönemde takıma 150 milyon avro harcadılar'

"Dürüstçe söylemek gerekirse hangi takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Son dönemde takıma 150 milyon avro harcadılar. Tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Ancak rakibin çok güçlü olmasına karşın hazırlığımızı yaptık. Biz prestij için sahaya çıkacağız ama tabii ki iyi bir oyun ortaya koyacağız. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz. Ukrayna çok yaşa."







#Dinamo Kiev
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi

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