Galatasaray'a imza atmak için takımdan ayrıldı

Galatasaray'da transfer dönemi başından bu yana istenilen futbolcular listesinde en üst sıralarda bulunan Olimpiu Morutan, sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın.
Rumen basınının geçtiği son dakikaya göre sarı kırmızılılar Morutan'ın transferi için Steaua Bükreş'e 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanı sıra Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalması halinde 1.5 milyon euro daha bonus ödemesi gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Steaua Bükreş kulüp başkanı Gigi Becali, transferi doğrularken şöyle konuştu;
- "Evet, Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservisi 5,7 M€. Şimdi 4,2 M€, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1,5 M€ ödeyecekler. Ben memnunum."
Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?
- 25 Nisan 1999 yılında Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde dünyaya gelen Olimpiu Morutan, futbol yaşantısına Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2015 yılında henüz 16 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Morutan, burada 5 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Sonrasında Botosani ve Steaua Bükreş'in yolunu tutan Morutan'ın Transfermarkt'teki piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak görülüyor.