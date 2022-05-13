Spor Olimpiyat Stadı bordo-maviye bürünecek
FUTBOL FUTBOL

Olimpiyat Stadı bordo-maviye bürünecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig şampiyonu takımının ligin 37. haftasında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Altay maçı biletlerinin fiyatında indirime gidildiğini ve bilet alanların ücret farklarının iade edileceğini açıkladı. Gece yarısı yeni fiyatla satışa açılan biletlerin büyük bölümü kısa sürede satıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Olimpiyat Stadı bordo-maviye bürünecek
Bordo-mavili taraftarlar İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmayacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların yoğun isteği üzerine karşılaşmanın bilet fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bordo-maili kulübün resmi sitesinden yazılı açıklama yapan başkan Ağaoğlu, “15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

4 bin TL'lik bilet 750'ye düştü

Son değişiklikle birlikte 4000 TL olan Batı VIP tribün bileti 750 TL, 1500 TL olan Batı Alt tribün bileti 400 TL, 1500 TL olan Batı Orta tribün bileti 350 TL, 1250 TL olan Batı üst tribün bileti 350 TL, 1000 TL olan Doğu Alt ve Üst tribün bileti 200 TL, 500 TL olan Güney ve Kuzey tribün biletleri ise 100 TL oldu.

Biletlere büyük rağbet

Fiyat indirimiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar gece yarısı yeniden satışa açılan biletlere rağbet gösterdi.

Satışa çıkan 55 bin 742 biletin büyük kısmı kısa süre içerisinde satıldı.

Olimpiyat Stadyumu’nun karşılaşmada tamamen dolması bekleniyor.
Saatlik zam yapıyorlar

Saatlik zam yapıyorlar

​Fırsatçılar iş başında: Elinde 150-200 daire olan arsa sahipleri var.
Ayşe Kadın fasulyesinin adı değişti

'Ayşe Kadın' fasulyesinin adı değişti

​Artık satın alırken bu ismi kullanacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması: Tarih verdi

​Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı.

Karga sürüleri terasa üşüşünce vahşet ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.