UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympiakos evinde Aston Villa’yı konuk ediyor.
Yarı Final ikinci maçında Olympiakos ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşı Olympiakos - Aston Villa karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Olympiakos - Aston Villa maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA CANLI SKOR
OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA CANLI SKOR
#Olympiakos
#Aston Villa
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
3 saat önce