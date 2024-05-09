|
Spor

Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympiakos evinde Aston Villa’yı konuk ediyor. İlk maçı 4-2 kazanan Yunan ekibi final kapısını yarıladı. Aston Villa zorlu deplasmanda 3 farklı skorla galip gelmesi halinde finale yükselen taraf olacak. Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak ettiğiniz her şey.

10:48 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympiakos evinde Aston Villa’yı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympiakos evinde Aston Villa’yı konuk ediyor.
Yarı Final ikinci maçında Olympiakos ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşı Olympiakos - Aston Villa karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Olympiakos - Aston Villa maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA CANLI SKOR



#Olympiakos
#Aston Villa
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Koton Borsada ne zaman işlem görecek?