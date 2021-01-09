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Omar kulüp televizyonuna bağlandı, sağlık durumunu açıkladı

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi. Omar ayrıca Türk halkına desteğinden dolayı minnettar olduğunu ifade ederek, her gün arayıp durumunu soran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı.

Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı.

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini söyledi.

GS TV'ye telefonla bağlanan Elabdellaoui, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tabii ki bu yüzden mutluyum" dedi.

"Etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum"


Zorlu dönemde pozitif düşünmeye çalıştığını vurgulayan Elabdellaoui, "Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum" ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Elabdellaoui, "Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum. İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Tek söyleyebileceğim, herkese teşekkür ediyorum. Şu ana kadar olduğu gibi lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım gelecekte her şey iyi olacak" diye konuştu.

Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı
Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin yeni yıl öncesinde down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek yaktığı ve sonrasında bu talihsiz olayı yaşadığı öğrenildi.Omar'ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Norveçli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün ilk 11 oyuncusuydu. Omar, önceki günlerde de koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.Video: Omar'ın doktorundan açıklama: \"Durumu düne göre daha iyi\"Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı

Fatih Terim'den Omar'a ziyaret: Allah canını bağışlamış
DHA

Fatih Terim'den Omar'a ziyaret: Allah canını bağışlamış

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl öncesinde elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti. Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, 'Dün akşam hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım' diye konuştu.


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