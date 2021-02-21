Spor Ömer Erdoğan galibiyet taktiğini anlattı
FUTBOL FUTBOL

Ömer Erdoğan galibiyet taktiğini anlattı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-1 galibiyetle sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor puanını 42'ye yükseltti.
Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor puanını 42'ye yükseltti.

Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaştığı BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Erdoğan, "6 haftadır Erzurumspor gerçekten Süper Lig’de çok dengeli savunma yapan, rakibe çok fazla boşluk bırakmayan, fazla pozisyon vermeyen ve az gol yiyen takımdı. Bunu analiz ederken sabırlı oynamayı tercih ettik. Önce rakibimizi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını hafta içi çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek yaşamak beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig maçında ilginç görüntü
SPOR
Süper Lig maçında ilginç görüntü


Abone Ol Google News
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.
Cumhurbaşkan Erdoğan Muhammed Emin Saraç Hocanın kabri başında Fatiha Suresini okudu

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
65 yaşında üretici oldu

65 yaşında üretici oldu

Nazire teyze aylık kazancıyla şaşırtıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.