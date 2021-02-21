Spor Süper Lig maçında ilginç görüntü
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Süper Lig maçında ilginç görüntü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor maçında saha zemininde oluşan buharlaşma sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüş açısının düşmesi üzerine maçta turuncu topa geçildi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Görüş açısının düşmesi üzerine maçta turuncu topa geçildi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Hatayspor'u konuk ettiği maç ilginç görüntülere sahne oldu.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda -7 derecede oynanan mücadelede zeminin üzerinde, soğuk havanın alttan ısıtma sistemiyle birleşmesi sonucu buharlaşma meydana geldi.

Buharlaşma sonucu futbolcuların maçta görüş açısı ciddi şekilde düştü. Bunun üzerine karşılaşmada turuncu topa geçildi.

Erzurumspor-Hatayspor (CANLI)
SPOR
Erzurumspor-Hatayspor (CANLI)
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