Süper Lig maçında ilginç görüntü

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Üç dil biliyor fırında çıraklık yapıyor

Yurt dışında eğitimi sonrası bir süre turizm işletmelerinde çalışan ve üç dil bilen 26 yaşındaki Ercan Paylan, kariyerini bırakıp memleketi Giresun’a dönerek, baba mesleği fırıncılık yapıyor.