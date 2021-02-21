Süper Lig maçında ilginç görüntü

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Hatayspor'u konuk ettiği maç ilginç görüntülere sahne oldu.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda -7 derecede oynanan mücadelede zeminin üzerinde, soğuk havanın alttan ısıtma sistemiyle birleşmesi sonucu buharlaşma meydana geldi.
Buharlaşma sonucu futbolcuların maçta görüş açısı ciddi şekilde düştü. Bunun üzerine karşılaşmada turuncu topa geçildi.
♨️ -7 derecelik sıcaklık, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun alttan ısıtmalı sistemiyle birleşince ilginç görüntülere sahne oldu! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/4EFNlU1KhY
♨️ -7 derecelik sıcaklık, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun alttan ısıtmalı sistemiyle birleşince ilginç görüntülere sahne oldu! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/4EFNlU1KhY— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 21, 2021