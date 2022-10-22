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Orkun Kökçü: Asla geri adım atmayacağım

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord’da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta oynanan lig maçında gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandını takmamıştı. Kökçü, bugün Fortuna Sittard ile oynanan maçın ardından da gelen sorular üzerine yaptığı açıklamada, kararının kesin ve net olduğunu asla geri adım atmayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orkun Kökçü: Asla geri adım atmayacağım
​Orkun Kökçü

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord’da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta oynanan lig maçında gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandını takmamıştı. Kökçü, bugün Fortuna Sittard ile oynanan maçın ardından da gelen sorular üzerine yaptığı açıklamada, kararının kesin ve net olduğunu asla geri adım atmayacağını açıkladı.

Milli futbolcu, herkesin kendisine saygı duyması gerektiğini ve bu kararından asla geri dönmeyeceğinin altını çizerek yaptığı açıklamada, "Kaptanlık bandını takmama sebebim tamamen inancıma dayalı. Kendime ve inancıma yakın olmak istedim. Bu kararımın çevre baskısıyla da bir alakası yoktu. İnancıma dair bir şeyin arkasındaysam, bundan asla geri dönmem. Herkes, herkese saygı duymalı. Yaptığım açıklamada da bundan bahsetmeye çalışmıştım. Bu konuyla ilgili reklam olmak istemiyorum." ifadelerine yer verdi.

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