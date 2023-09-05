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Spor

Orkun Kökçü yılın futbolcusu

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

10:37 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Orkun Kökçü ödülünü aldı.

Orkun Kökçü ödülünü aldı.

Orkun Kökçü, Hollanda(Eredivisie) Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.


Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yılın futbolcusuna verilen 'Altın Ayakkabı' ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.


Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.


Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica'ya transfer olmuş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.







#Orkun Kökçü
#yılın futbolcusu
#Hollanda
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