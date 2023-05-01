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Spor

Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor: İngiliz ekibi peşine düştü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Feyenoord'da oynayan ve takım kaptanlığı yapan milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün peşinde... Transferi özellikle teknik direktör Unai Emery'nin istediği belirtiliyor.

19:45 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Feyenoord'da oynayan ve takım kaptanlığı yapan milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün peşinde...

Teknik direktör Unai Emery, Orkun'un transferini özellikle istiyor.

Mirror'un haberine göre; Aston Villa, Orkun transferinde favori ekiplerden biri konumunda.

Başka ülkelerden de talipleri var

22 yaşındaki orta saha oyuncusunu altı Premier Lig kulübünün takip ettiği belirtildi. Haberde Orkun'un Hollanda'da 'Yılın Oyuncusu' ödülünü kazanmaya çok yakın olduğu ayrıntısına da yer verildi. Orkun'a ayrıca Portekiz ve İspanya'dan da teklifler var. Yine yurtdışı kaynaklı haberlerde Orkun için Benfica'nın da son derece ısrarlı olduğu yazılmıştı.

Feyenoord'un Orkun Kökçü için istediği rakam ise 40 milyon euro.




#Orkun Kökçü
#Aston Villa
#Feynoord
1 saat önce
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