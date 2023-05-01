Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor: İngiliz ekibi peşine düştü

22 yaşındaki orta saha oyuncusunu altı Premier Lig kulübünün takip ettiği belirtildi. Haberde Orkun'un Hollanda'da 'Yılın Oyuncusu' ödülünü kazanmaya çok yakın olduğu ayrıntısına da yer verildi. Orkun'a ayrıca Portekiz ve İspanya'dan da teklifler var. Yine yurtdışı kaynaklı haberlerde Orkun için Benfica'nın da son derece ısrarlı olduğu yazılmıştı.