TFF 1.Lig'de Tuzlaspor-Pendikspor maçının ardından Osman Özköylü'nün basın toplantısındaki sözleri gündeme oturdu.





Pendik Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osman Özköylü serzenişlerde bulundu.









Osman Özköylü: "Biz şampiyon olmayalım mı?"





Maçın bu noktaya gelmesinin sebebinin kendi yaptıkları hatalar olduğunu kaydeden Özköylü, Tuzlaspor'a pozisyon vermeden 2 gol yediklerini ve skoru artırabilecek pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti. Tuzlaspor'un kazandığı penaltı pozisyonuna değinen Özköylü, "Penaltı kararı doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama Pendikspor aleyhine olunca hemen izleniyor, lehine olunca hiç dikkate alınmıyor. Ligin 2. yarısında 6 gol yedik, 4'ü penaltıdan. Pendikspor olarak ligde topa açık ara en fazla sahip olan takımız. Oyun seyrini en çok yükselten takımız. Bizi anlamsız bir şekilde geri mi çekmek istiyorlar? Süper Lig'de İstanbul takımı çok fazla diyerek bizi mi istemiyorlar. Burada bir yatırım var. Süper Lig ayarında top oynayan, herkese keyif veren, sonuç alan bir takım var burada. Nedir yani, biz şampiyon olmayalım mı? Oynadığımız oyunun karşılığını almayalım mı? Biraz saygı duyulmasını istiyoruz. Oynadığımız oyuna başta hakemler olmak üzere herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Biz bu kadar ucuz yem edilecek bir takım değiliz. Burada büyük bir yatırım var. Kimse bizi baltalamaya çalışmasın. Oynadığımız oyuna, ligde bulunduğumuz yere saygı duysunlar" ifadelerini kullandı.





"Bizi kenara atmasınlar"





Futbolcularının sahada işini mükemmel şekilde yapmaya çalıştığını, teknik ekip ve yönetimin de en iyisini yapmak için çabaladığını anlatan Özköylü, "Bu takımın desteklenmesi gerekiyor. Destek derken de kimseden bir şey istemiyoruz. Berkay'ın sakatlandığı pozisyonda rakip oyuncu beline sarılıyor, hakem efendi tenezzül edip VAR'a gitmiyor. VAR'dakiler de izlemiyor. Ancak başka pozisyon dakikalarca izleniyor. Bizim suçumuz İstanbul takımı olmak mı? Bu işten ekmek parası kazanan bir sürü insan var. Bu ligde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bugün puan kaybetseydik, bizim hatamız olurdu. Öne geçtiğin bir maçtan sonra 2, 3, 4 gol atamıyorsan, anlamsız şekilde rakibe davetiye çıkarıyorsan, o zaman suçlu biziz. Ben bunun faturasını oyuncuma çıkarır, hesabını sorarım ama kimse bizim emeğimizi bu kadar kolay yok edemez. Hak ve adalet denen bir şey var. Biz tarihinde ilk kez bu lige çıkmış bir takımız. Ama bizi bu kadar kenara atmasınlar" şeklinde konuştu.





"Bizde alacağı olan futbolcu yok"





Eyüpspor, Pendikspor gibi ekiplerin önemli yatırım yaptığının altını çizen Osman Özköylü, "Sosyal medyada, dışarıda 'Yine mi İstanbul takımı gelecek?' deniyor. Yatırım yapıyorsa gelecek. Bizim kulüpte, başka takımlar gibi alacağımız yok. Bu ülkede bir sürü takım, oyuncularının parasını ödemiyor. Biz maçları emeğimizle kazanırız. Sahadaki oyun bunun göstergesi. Artık ben de doldum. Kimse bizi dikkate almıyor. Yöneticilerimiz de efendi insanlar, kaos oluşturmak istemiyorlar ama bir şeyler de söylemek lazım. Pendikspor saygıyı hak ediyor. Biz çıkıp oynayacağız. Kazanırız ya da kaybederiz ama saygı görmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Olağanüstü oynadılar. Ligin en hızlı oynayan takımlarından Tuzlaspor'a pozisyon dahi vermedik. Şimdi bu maçı unutup, Göztepe maçına hazırlanacağız. O maça da kazanmak için çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.







