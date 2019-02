Oyundan çıkmayı reddeden Kepa'nın cezası belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kepa'nın bir haftalık maaşının kesileceği ve bu ücretin Chelsea Vakfına bağışlanacağı duyuruldu.

Kepa ise kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yaşananlardan dolayı özür diledi.

İspanyol kalecinin bir haftalık maaşının maaşının 220 bin euro olduğu belirtildi.

Oyundan çıkmayı reddetmişti

Manchester City'ye penaltılarla kaybedilen finalin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurmuştu. İtalyan teknik adam Sarri, geçirdiği sakatlığın ardından Kepa'yı yedek kaleci Willy Caballero ile değiştirmek istemiş, İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetmişti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça girememiş, Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yönelip daha sonra sahaya dönmüştü.

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 Şubat 2019