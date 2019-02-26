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Oyundan çıkmayı reddeden Kepa'nın cezası belli oldu

Chelsea Kulübü, İngiltere Lig Kupası finalinde teknik direktör Maurizio Sarri'ye karşı gelerek oyundan alınmayı reddeden İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'ya bir haftalık maaş (220 bin euro) cezası verdi.

Haber Merkezi AA
Kepa'nın, Sarri'ye karşı gelerek oyundan alınmayı reddetmesi ülkede gündem oldu.

Kepa'nın, Sarri'ye karşı gelerek oyundan alınmayı reddetmesi ülkede gündem oldu.

Fotoğraf: DAVID KLEIN / Reuters

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kepa'nın bir haftalık maaşının kesileceği ve bu ücretin Chelsea Vakfına bağışlanacağı duyuruldu.

Kepa ise kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yaşananlardan dolayı özür diledi.

İspanyol kalecinin bir haftalık maaşının maaşının 220 bin euro olduğu belirtildi.

  • Oyundan çıkmayı reddetmişti
  • Manchester City'ye penaltılarla kaybedilen finalin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurmuştu. İtalyan teknik adam Sarri, geçirdiği sakatlığın ardından Kepa'yı yedek kaleci Willy Caballero ile değiştirmek istemiş, İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetmişti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça girememiş, Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yönelip daha sonra sahaya dönmüştü.

Oyundan çıkmayınca Sarri çılgına döndü
Oyundan çıkmayınca Sarri çılgına döndü

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü."Basit bir yanlış anlaşılma"Sarri, karşılaşma sonrası yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı;"Kepa ile aramızda olan şey tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Sakatlandığını düşünerek kenara almak istedim. Daha sonra doktorumuzla görüştüm ve Kepa’nın oyuna devam edebileceğini öğrendim. Basit bir yanlış anlaşılma. Antrenman alanında ceza vermek kolay ancak 80 bin kişinin gözü önünde ve televizyon karşısındaki milyonlarca insana karşı bunu yapmak doğru değil."😳 - Have you EVER seen anything like it!?Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk&mdash; Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 Şubat 2019

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