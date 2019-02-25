PREMİER LİG

Oyundan çıkmayınca Sarri çılgına döndü

İngiltere Lig Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Chelsea'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü. Mücadeleye İtalyan teknik adam Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Haber Merkezi AA
Kenara gelmek istemeyen Kepa'nın tavrı Sarri'yi öfkelendi.

Kenara gelmek istemeyen Kepa'nın tavrı Sarri'yi öfkelendi.

Fotoğraf: CARL RECINE / Reuters

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

"Basit bir yanlış anlaşılma"

Sarri, karşılaşma sonrası yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı;

  • "Kepa ile aramızda olan şey tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Sakatlandığını düşünerek kenara almak istedim. Daha sonra doktorumuzla görüştüm ve Kepa’nın oyuna devam edebileceğini öğrendim. Basit bir yanlış anlaşılma. Antrenman alanında ceza vermek kolay ancak 80 bin kişinin gözü önünde ve televizyon karşısındaki milyonlarca insana karşı bunu yapmak doğru değil."


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