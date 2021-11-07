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Yıldız oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak A Milli Takımın aday kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takımımız, Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu belli olmuştu.

Bugün yapılan açıklama sonrasında daha önce aday kadroda yer alan Ozan Kabak'ın, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

  • Sezon başında Schalke'den Norwich'e kiralanan Ozan Kabak bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Milli oyuncu aynı zamanda 13 maçta, A Milli Takımımızın formasını giymişti.


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