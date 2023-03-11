Haji Wright, bu sezon 19 maçta 13 gol 2 asist yapmış oldu.
Süper Lig'de 25. hafta maçında Antalyaspor, Corendon Airlines Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlılar Haji Wright'ın 33. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi, Wright'ın asistinde Fredy ile skoru 2-0'a taşıyarak rahatladı. 65'te yine ABD'li golcü sahneye çıktı. Ndao'nun asistinde golü atan Wright, yaklaşık 2 ay 4 gün sonra ilk 11'de başladığı maçta 2 gol 1 asist yaparak yıldızlaşmış oldu. Maçtaki son sözü ise 90+7'de Bertuğ Yıldırım söyledi ve maç 4-0 tamamlandı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Antalyaspor'a kiralık olarak gelen Bertuğ, attığı golün ardından elleriyle Hatay'ın plaka kodu olan 31 kodunu işaret ederek oradaki insanları andı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 28 yaparak 11.sıraya yerleşti. Kayserispor ise 35 puanda 7.sırada kaldı.