Süper Lig'de 25. hafta maçında Antalyaspor, Corendon Airlines Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlılar Haji Wright'ın 33. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi, Wright'ın asistinde Fredy ile skoru 2-0'a taşıyarak rahatladı. 65'te yine ABD'li golcü sahneye çıktı. Ndao'nun asistinde golü atan Wright, yaklaşık 2 ay 4 gün sonra ilk 11'de başladığı maçta 2 gol 1 asist yaparak yıldızlaşmış oldu. Maçtaki son sözü ise 90+7'de Bertuğ Yıldırım söyledi ve maç 4-0 tamamlandı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Antalyaspor'a kiralık olarak gelen Bertuğ, attığı golün ardından elleriyle Hatay'ın plaka kodu olan 31 kodunu işaret ederek oradaki insanları andı.