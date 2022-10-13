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Başakşehir 3-0 Rigas Skola (ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselterek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Başakşehir - Rigas Skola maçının özet görüntülerini ve gollerini ise haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Başakşehir 3-0 Rigas Skola: Golleri kim attı?
Başakşehir 3-0 Rigas Skola

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselterek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Başakşehir - Rigas Skola maçının özet görüntülerini ve gollerini ise haberimizden izleyebilirsiniz.

Başakşehir - Rigas Skola maç özeti

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

72. dakikada Stefano Okaka tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

Karşılaşma, 3-0'lık Başakşehir'in üstünlüğüyle sona eriyor.

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