ÖZET | Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

Başakşehir-Trabzonspor
Süper Lig'in 38.haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Başakşehir'in gollerini 34.dakikada Deniz Türüç, 48.dakikada Eren Elmalı (k.k) ile 79.dakikada Lima attı. Konuk ekibin tek golü 62.dakikada Visca'dan geldi. Alınan bu sonuçla Başakşehir ligi 62 puanla 5.sırada tamamlarken, Trabzonspor ise 57 puanla 6.sırada kaldı.
Başakşehir-Trabzonspor maç özeti
6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Edin Visca’nın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ kanattan Lucas Biglia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Keny’nin sağ çaprazdan vuruşunda Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Deniz Türüç’ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Adnan Januzaj’ın sağ kanattan pasında topu alan Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0