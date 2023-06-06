ÖZET | Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

Süper Lig'in 38.haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Başakşehir'in gollerini 34.dakikada Deniz Türüç, 48.dakikada Eren Elmalı (k.k) ile 79.dakikada Lima attı. Konuk ekibin tek golü 62.dakikada Visca'dan geldi. Alınan bu sonuçla Başakşehir ligi 62 puanla 5.sırada tamamlarken, Trabzonspor ise 57 puanla 6.sırada kaldı.