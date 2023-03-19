İkinci yarıda ise yine devre sonlarında gelen iki golle taraflar beraberliğe razı geldi. Nefes kesen uzatma dakikalarında önce Başakşehir, 90+1'de Serdar Gürler ile skoru 2-1 yaparken bu golden 1 dakika sonra 90+2'de Mbaye Diagne sahneye çıktı ve maç 2-2 bitti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 31 puanla 9. sırada yer alırken, Başakşehir 41 puanla 6. sırada yer aldı.