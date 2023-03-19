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Spor

ÖZET | Fatih Karagümrük 2-2 Başakşehir

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:00 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Karagümrük-Başakşehir: 2-2 maç özeti golleri izle

Fatih Karagümrük-Başakşehir: 2-2 maç özeti golleri izle

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Gollerin devre sonlarında geldiği maçta taraflar 2-2 berabere geldi.


Konuk ekip, 42. dakikada Serdar Gürler'in asistinde Daniel Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda uzatma dakikalarının son anında ise Fatih Karagümrük, Keny'nin yaptığı penaltı sonrası Borini ile 45+4'te beraberliği yakaladı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu devre arasında penaltı pozisyonu sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek ikinci yarıda takımının başında olamadı.


İkinci yarıda ise yine devre sonlarında gelen iki golle taraflar beraberliğe razı geldi. Nefes kesen uzatma dakikalarında önce Başakşehir, 90+1'de Serdar Gürler ile skoru 2-1 yaparken bu golden 1 dakika sonra 90+2'de Mbaye Diagne sahneye çıktı ve maç 2-2 bitti.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 31 puanla 9. sırada yer alırken, Başakşehir 41 puanla 6. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük-Başakşehir 2-2 maç özeti



#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Başakşehir
23 dakika önce
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