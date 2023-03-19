Fatih Karagümrük-Başakşehir: 2-2 maç özeti golleri izle
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Gollerin devre sonlarında geldiği maçta taraflar 2-2 berabere geldi.
Konuk ekip, 42. dakikada Serdar Gürler'in asistinde Daniel Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda uzatma dakikalarının son anında ise Fatih Karagümrük, Keny'nin yaptığı penaltı sonrası Borini ile 45+4'te beraberliği yakaladı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu devre arasında penaltı pozisyonu sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek ikinci yarıda takımının başında olamadı.