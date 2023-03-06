ÖZET | Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-1

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

16’ncı dakikada Larsson’un pasıyla savunma arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım’ın yayın hemen üstünden yaptığı vuruşta kaleci Erdem gole izin vermedi.

GOL!

22’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eysseric içeri çevirdi. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Mounir’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ceza sahası içinde seken topa Fall, kafa uzattı ancak müdahale edemeyince top doğrudan ağlarla buluştu: 1-0.

24’üncü dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kaleci Erdem’in uzun degajında savunma arkasına sarkan Koita, ceza sahasına girdikten sonra sağ taraftan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

GOL!

39’uncu dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkarttı. Ön alanda yapılan baskı sonrasında Mounir’in kayarak müdahale ettiği top Koita’nın önünde kaldı. Koita, ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44’üncü dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan Güray Vural’ın ortasında Bertuğ’dan seken top arka direğe doğru açıldı. Bünyamin, içeri çevirmek isterken Mounir’in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45’inci dakikada penaltı atışını kullanan Fernando, topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

GOL!

61’inci dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Ön alanda yapılan baskı sonrasında kapılan topta sağ taraftan Fall ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Malsa’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

72’nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Fernando’nun sert şutunda kaleci Erdem’in dokunduğu top direğe de çarparak kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Volkan Demirel karşılaşmayı tribünden takip etti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa - Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Deprem felaketlerinin ardından ligden çekilen Hatayspor’da Volkan Demirel de Kasımpaşa - Antalyaspor mücadelesini tribünden izledi. Demirel, tribündeki yerini alırken stadyumdaki taraftarlarca alkışlarla karşılandı. Öte yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da mücadeleyi tribünden takip edenler arasındaydı.



