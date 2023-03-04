Ümraniyespor'un ilk golü sonrası futbolcuların sevinci.
Süper Lig’de 24. haftada Akyazı Stadyumu’nda Trabzonspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Saat 16.00’da başlayan maçta bordo-mavililer, Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu ve yaklaşık 700 gün, 36 maç sonra kendi evinde kaybederek seriyi kaybetti. Bordo-mavililer iç sahada son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybetmişti.
İlk yarıda oyun olarak üstün olan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür ile iki kez gole yaklaştı ama direkleri geçemedi. İkinci yarıda ise erken bir golle sarsıldı. Ümraniyespor, Sekidika ile 51. dakikada skoru 1-0'a getirdi. 65. dakikada ise Umut Nayir ile farkı ikiye çıkarttı.
Trabzonspor'un tek golünü 83. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.
Bordo mavililerde Naci Ünüvar yaptığı faul sonrası hakemin kararına sert tepki göstererek iki sarı kartı aynı anda gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 38 puanla 6. sırada kalırken, son sıradaki Ümraniyespor puanını 18 yaptı.