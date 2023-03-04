Süper Lig’de 24. haftada Akyazı Stadyumu’nda Trabzonspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Saat 16.00’da başlayan maçta bordo-mavililer, Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu ve yaklaşık 700 gün, 36 maç sonra kendi evinde kaybederek seriyi kaybetti. Bordo-mavililer iç sahada son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybetmişti.

İlk yarıda oyun olarak üstün olan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür ile iki kez gole yaklaştı ama direkleri geçemedi. İkinci yarıda ise erken bir golle sarsıldı. Ümraniyespor, Sekidika ile 51. dakikada skoru 1-0'a getirdi. 65. dakikada ise Umut Nayir ile farkı ikiye çıkarttı.