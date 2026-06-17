Paraguay'da Türkiye maçı öncesi şok karar

2026 Dünya Kupası'na ABD karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan Paraguay'da gözler Türkiye maçına çevrildi. Grupta iddiasını sürdürmek isteyen Güney Amerika ekibinde teknik direktör Gustavo Alfaro'nun kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Türkiye karşısında puan kaybına tahammülü olmayan Paraguay'da Alfaro'nun ilk 11'de 6 ila 7 değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Savunma hattında ve orta sahada önemli revizyonlar planlayan deneyimli teknik adamın, hücumda da farklı isimlere şans verecek.