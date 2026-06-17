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Paraguay'da Türkiye maçı öncesi şok karar

Paraguay'da Türkiye maçı öncesi şok karar

11:0517/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Paraguay
Paraguay

Türkiye karşısında kayba tahammülü olmayan Paraguay'da teknik direktör Gustavo Alfaro düğmeye bastı. Alfaro, ABD hezimetinin ardından ilk 11'de köklü değişikliğe gidecek.

2026 Dünya Kupası'na ABD karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan Paraguay'da gözler Türkiye maçına çevrildi. Grupta iddiasını sürdürmek isteyen Güney Amerika ekibinde teknik direktör Gustavo Alfaro'nun kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Türkiye karşısında puan kaybına tahammülü olmayan Paraguay'da Alfaro'nun ilk 11'de 6 ila 7 değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Savunma hattında ve orta sahada önemli revizyonlar planlayan deneyimli teknik adamın, hücumda da farklı isimlere şans verecek.

AS gazetesinde yer alan habere, özellikle ABD maçında beklentilerin altında kalan bazı oyuncuların kulübeye çekileceği ifade edilirken, forvet hattında Antonio Sanabria'nın yerine Isidro Pitta'nın ilk 11'de sahaya çıkabileceği konuşuluyor. Türkiye - Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da oynanacak.



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