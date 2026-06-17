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Montella 3 yıldıza neşteri vurdu! Paraguay maçında ilk 11'de taşlar yerinden oynuyor…

Montella 3 yıldıza neşteri vurdu! Paraguay maçında ilk 11'de taşlar yerinden oynuyor…

09:2717/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, gruptaki kaderimizi belirleyecek olan kritik Paraguay karşılaşması öncesinde radikal kararlara imza atıyor. Vancouver'daki tutuk futbolun ardından San Francisco'da oynanacak telafi mücadelesinde hata yapmak istemeyen İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'de köklü bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. İşte milli takım kampından sızan yeni taktik plan ve kulübeye çekilecek isimler...

Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağı 2. maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak. 


Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella, bu karşılaşmada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 


Sabah'ta yer alan habere göre, Montella, Paraguay karşısında en az 3 değişikliğe gidecek. 


Avustralya maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Kenan Yıldız'ın Paraguay maçına ilk 11'de başlayacağı belirtildi. 


Barış Alper ise santrfor ya da sağ açığa geçecek. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sahada olacak. 


Montella'nın İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü'den birinin yerine de Can Uzun ya da Deniz Gül'ü oynatacağı ifade edildi. 

Ayrıca Zeki Çelik'in yerine de Mert Müldür, ilk 11'de düşünülüyor. 


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