Pavel Nedved'ten Merih Demiral'a övgü dolu sözler

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusu hakkında Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’den sonra kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözler kullandı.

Nedved, yaptığı açıklamada Merih’in Juventus’ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini ifade etti. Başkan yardımcısı, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.

Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor.”