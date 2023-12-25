Trendyol Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte 3 maç sonra galip geldi. Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri dakika 38' Semih Kılıçsoy ile 53' Omar Colley attı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yükseldi. Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.