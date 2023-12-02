|
Spor

Pendikspor-Galatasaray: 0-2 (ÖZET)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 69' Cedric Bakambu ve 83' Hakim Ziyech kaydetti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Pendikspor-Galatasaray maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

20:51 - 2/12/2023 السبت
Güncelleme: 21:33 - 2/12/2023 السبت
Yeni Şafak
Galatasaray Bakambuyla güldü.
Galatasaray Bakambuyla güldü.

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller dakika 69' Cedric Bakambu ve 83' Hakim Ziyech kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bırakarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Maçın önemli anları:

5’inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Ziyech, rakiplerini geçerek sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Tete’yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrolü sonrası sert vuruşunda topu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.


42’nci dakikada Pendikspor’da Romero’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.


44’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait olan Ziyech, gelen topa bekletmeden vurdu fakat topa savunmada Sequeira ayak koydu.


Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


57’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Oliveira’nın ortasında ceza sahası içerisinde Ziyech topa kafayla dokunmak istedi fakat top Erdem Canpolat’ta kaldı.


59’uncu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu fakat kaleci Erdem Canpolat topun kontrolünü sağladı.


63’üncü dakikada Galatasaray Ziyech ile etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Ziyech, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu fakat top direğin yanından dışarıya çıktı.


69’uncu dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında Mertens’in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat topu sektirdi. Dönen topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bakambu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.


82’nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Torreira'nın pasıyla orta alanda topla buluşan Ziyech'in uzaktan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.


90+3’üncü dakikada Galatasaray’da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği top üst direkten dışarıya çıktı.




Bakambu'nun ligdeki ilk golü

Cedric Bakambu, Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig golünü, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pendikspor deplasmanında attı. Bakambu, daha önce Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Şampiyonlar Ligi 4’üncü haftasında deplasmanda oynanan Bayern Münih maçında kaydetmişti.

Filistin'e destek

Pendiksporlu oyuncular, Galatasaray maçına Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.


Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra 11'de

Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.


Nelsson ve Tete'nin ilk 11 hasreti sona erdi

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.


Çocukların ilgi odağı Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.


Balkonlar tribüne döndü

Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.






#Süper Lig
#Pendikspor
#Galatasaray
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti: İlk devre Premier Lig’i aratmadı | ÖZET