Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller dakika 69' Cedric Bakambu ve 83' Hakim Ziyech kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bırakarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
5’inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Ziyech, rakiplerini geçerek sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Tete’yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrolü sonrası sert vuruşunda topu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.
42’nci dakikada Pendikspor’da Romero’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
44’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait olan Ziyech, gelen topa bekletmeden vurdu fakat topa savunmada Sequeira ayak koydu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
57’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Oliveira’nın ortasında ceza sahası içerisinde Ziyech topa kafayla dokunmak istedi fakat top Erdem Canpolat’ta kaldı.
59’uncu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu fakat kaleci Erdem Canpolat topun kontrolünü sağladı.
63’üncü dakikada Galatasaray Ziyech ile etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Ziyech, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu fakat top direğin yanından dışarıya çıktı.
69’uncu dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında Mertens’in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat topu sektirdi. Dönen topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bakambu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
82’nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Torreira'nın pasıyla orta alanda topla buluşan Ziyech'in uzaktan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
90+3’üncü dakikada Galatasaray’da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği top üst direkten dışarıya çıktı.
Cedric Bakambu, Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig golünü, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pendikspor deplasmanında attı. Bakambu, daha önce Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Şampiyonlar Ligi 4’üncü haftasında deplasmanda oynanan Bayern Münih maçında kaydetmişti.
Pendiksporlu oyuncular, Galatasaray maçına Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.
Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.
Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.