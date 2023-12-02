Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında kendi evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Yeşil mavililere galibiyeti getiren golleri dakika (12', 90+2') Olawoyin(2) ve (17') Varesanovic kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise dakika (6') Piatek ve (45+2') Opoku attı. Çaykur Rizespor - Başakşehir maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.