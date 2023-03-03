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Spor

Pendikspor taraftarından duygulandıran görüntüler

Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklara gönderilmesi amacıyla Altınordu maçının başında sahaya futbol topu attı.

22:51 . 3/03/2023 Cuma
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Pendikspor taraftarı depremzedelere yardım için sahaya top attı

Pendikspor taraftarı depremzedelere yardım için sahaya top attı

Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklar için örnek bir davranışa imza attı.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendik Stadı’nda oynanan Altınordu karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, tribüne getirdikleri futbol toplarını depremde zarar gören çocuklara ulaştırılması için sahaya fırlattı. Topların sahaya atıldığı sırada stat hoparlöründen Ayten Alpman’ın ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ parçası çalınırken, duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Pendiksporlu futbolcular, seremoniye 'Geçmiş Olsun Türkiye' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.



#Pendikspor
#deprem
#yardım
13 dakika önce
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Pendikspor taraftarından duygulandıran görüntüler
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