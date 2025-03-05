Pendikspor'da sportif direktör Erdem Özgenç ile yollar ayrıldı

Teşekkürler Kaptan…



Duruşunla, disiplinli çalışmanla, futbolculuğunla, kaptanlığınla, liderliğinle seni hep güzel hatırlayacağız…



Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan kaptanımıza, Siltaş Yapı Pendikspor’umuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki… pic.twitter.com/uOlERn8oBj