Pendikspor'da Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Kamuoyuna Duyurulur;



Teknik Direktörümüz Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/XODSiPFqDj