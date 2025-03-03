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Pendikspor'da Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Pendikspor'da Sedat Ağçay dönemi sona erdi

15:483/03/2025, Pazartesi
AA
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Sedat Ağçay daha önce Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmıştı.
Sedat Ağçay daha önce Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmıştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisinde, Sedat Ağçay döneminin sona erdiği açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.


Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay yönetimindeki bu sezon ligde 19 maçta 7 galibiyet ile 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.





#Sedat Ağçay
#Siltaş Yapı Pendikspor
#Trendyol 1. Lig

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