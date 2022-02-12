Spor Pep Guardiola "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz"
FUTBOL FUTBOL

Pep Guardiola: "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz"

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, dünyanın en iyi takımının kendileri olmadığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pep Guardiola: Dünyanın en iyi takımı biz değiliz
Pep Guardiola

Premier Lig'de bir maç eksiği bulunan Liverpool'u 9 puan önünde lider konumda bunan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Brenford maçının ardından basın toplantısında konuştu.

"Dünyanın en iyisi biz değiliz"

İspanyol çalıştırıcı dünyanın en iyi takımının kendirleri olmadığını ifade ederek, "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz. En iyisi Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ni onlar kazandı, en iyi takım onlar" dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve lig kupasında yoluna devam eden Manchester City tarihinde ilk kez Devler ligini kazanmak istiyor. Son 16. turunda Portekizin Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak olan İngiliz devi rakibini eleyerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

City, Premier Lig'in 25. haftasında bugün saat TSİ 20.30'da ligde zor günler geçiren Norwich City'ye konuk olacak.

Skandal görüntüler: Yıldız futbolcu kedisine işkence yaptı
SPOR
Skandal görüntüler: Yıldız futbolcu kedisine işkence yaptı

Chelsea, eski oyuncularına ırkçılık nedeniyle tazminat ödeyecek
SPOR
Chelsea, eski oyuncularına ırkçılık nedeniyle tazminat ödeyecek

Dünyanın en ilginç yöntemi

Dünyanın en ilginç yöntemi

​Buza vurup ses çıkarıyorlar sonrası inanılmaz.
İzlediği filmden etkilenip yaptı

İzlediği filmden etkilenip yaptı

​700 bin TL harcadı, herkesin ilgi odağı oldu.
10 soruda 2022 YKS ile üniversiteye giriş sistemi

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

​Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı.

​İBB'nin yol projesinde çalışmalar uzadı, vatandaşlar isyan etti.

​Tedavi için Türkiye'ye getirildi, bir umut var.

Uzmanlar açıkladı: Bu ayrıntıya dikkat.

​Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.