Pep Guardiola: "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz"

Premier Lig'de bir maç eksiği bulunan Liverpool'u 9 puan önünde lider konumda bunan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Brenford maçının ardından basın toplantısında konuştu.

"Dünyanın en iyisi biz değiliz"

İspanyol çalıştırıcı dünyanın en iyi takımının kendirleri olmadığını ifade ederek, "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz. En iyisi Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ni onlar kazandı, en iyi takım onlar" dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve lig kupasında yoluna devam eden Manchester City tarihinde ilk kez Devler ligini kazanmak istiyor. Son 16. turunda Portekizin Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak olan İngiliz devi rakibini eleyerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

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City, Premier Lig'in 25. haftasında bugün saat TSİ 20.30'da ligde zor günler geçiren Norwich City'ye konuk olacak.

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