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Spor PFDKdan Galatasaraylı futbolcu Ryan Donka 2 maç men cezası
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PFDK'dan Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Ryan Donk'a Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PFDKdan Galatasaraylı futbolcu Ryan Donka 2 maç men cezası
Ryan Donk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK'nin, Demir Grup Sivasspor'da idareci Erdal Sarılar 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Erkan Biçer'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 72 bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a da 24 biner lira para cezası uygulandığı kaydedildi.


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