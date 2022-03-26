Portekiz maçı öncesinde oyuncular Stefan Kuntz'u uyarmış: "Hoca sensin ama riskli"

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve Dünya Kupası şansını kaybetti.
Ağır eleştiriler almıştı
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Portekiz deplasmanındaki kadro tercihi büyük tartışma çıkardı. Mücadeleye 3'lü defans hattıyla başlayan Alman teknik adam sol bölgede de Berkan Kutlu'yu tercih etti. Orta sahanın ortasında defansif yönü zayıf Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'yü kullanan Kuntz bu seçimleriyle sosyal medyada ağır eleştiriler aldı.
- Oyuncular uyarmış
- Milliyet'te yer alan habere göre, Portekiz maçına üçlü savunma ile çıkmayan isteyen Stefan Kuntz'a, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder başta olmak üzere takımın tecrübeli isimleri karşı çıktı. Oyuncuların, "Hocam üçlü sisteme karşı değiliz ama bu sistemden dolayı kadrodaki tercihler ve farklılıklar Portekiz maçı öncesi büyük risk. Hoca sensin ama risk almak yerine daha garanti oynamak doğru tercih olmaz mı?" dediği iddia edilirken, Alman hocanın her defasında “Sorumluluk bana ait. Portekiz’i geçmenin başka bir çaresi yok. Üçlü savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan bir takıma karşı oynayacağız. Ne yaptığımın farkındayım. Yeter ki sizler de sahada elinizden geleni yapmaya çalışın" karşılığını verdiği ifade edildi.